Hombre denunció agresión por parte de su pareja: es empleada de la alcaldía de Giraldot

Un hombre denunció a través de las redes sociales del influencer Irrael Gómez, que fue agredido por su pareja, una empleada de la alcaldía de Giraldot, municipio Maracay del estado Aragua.

Desde la policlínica Maracay, el denunciante hizo un video que circula en las redes sociales, señalando con nombre y apellido a su agresora. Narró ademas, cómo fue atacado y amenazado.

Visiblemente herido por los fuertes golpes que recibió, está pidiendo justicia alegando que teme por su vida porque según, su pareja tiene influencias.

“Fui agredido y víctima por parte de mi pareja, intentó matarme.Tengo golpes contundentes por todo el rostro, hematomas en los codos, rasguños en el pecho. Me agarró por el cuello, presionó y me dijo que me iba a matar”.

