Gustavo Cisneros fue un líder que trascendió lo empresarial con una visión estratégica e innovadora

El magnate Gusvavo Enrique Cisneros Rendiles nació en Caracas en 1945 y era de ascendencia cubana por su padre. Fue el cuarto hijo de Diego Cisneros, un empresario que llegó a Venezuela para dedicarse al ramo del transporte, quien emigró al país para seguir desarrollando y fortaleciendo su negocio familiar.

Fue presidente de la Junta Directiva del grupo Cisneros, uno de los consorcios de empresas privadas con mayor presencia en el mundo en las áreas de medios de comunicación, entretenimiento, telecomunicaciones y productos de consumo.

Adicionalmente, Cisneros también fue propietario de Tropicalia, un desarrollo turístico de excelencia, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, situado en República Dominicana.

En su calidad de presidente del grupo desde 1970, Gustavo Cisneros dedicó su vida tanto al desarrollo estratégico de CISNEROS como al avance global de la región.

Sus esfuerzos elevaron el perfil de Latinoamérica en la plataforma mundial, establecido nuevas industrias, incrementado el acceso a la información y fomentado el crecimiento tecnológico. Todo ello en un esfuerzo por promover la educación, los principios de la democracia y la libertad individual.

Actualmente, su grupo empresarial posee intereses en más de 30 compañías que brindan servicios a millones de clientes en más de noventa países. Las operaciones incluyen desde transmisión y producción de televisión y telecomunicaciones hasta empresas de desarrollo turístico.

A través de sus diversos negocios y afiliadas de categoría mundial, Cisneros ofrecía unas de las marcas más reconocidas y servicios de la más alta calidad a los 550 millones de consumidores de habla hispana y portuguesa en las Américas y Europa.

Algunas de sus principales empresas fueron: Venevisión, la principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela, Cisneros Media Distribution una empresa global de entretenimiento en español, y Cisneros Studios, que ofrece servicios de acceso a novelas de la mejor calidad para audiencias en Norteamérica y en el mundo entero.

Además de sus responsabilidades en CISNEROS, Gustavo Cisneros fue miembro de la Junta Directiva de Barrick Gold Corporation, donde también es miembro del Consejo Asesor Internacional y del Comité de Compensación, así como Presidente de su Comité de Gobernanza Corporativa y Nominaciones. Es Asesor de RRE Ventures LLC.

Se desempeñó como miembro fundador del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC); del Consejo Universitario de Rockefeller University; de la Junta de Supervisores de Babson College, y del Comité Asesor del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de Harvard University.

También formó parte de la Junta Internacional de Asesores de Americas Society y de la Junta de Supervisores del International Center for Economic Growth. Ha sido nombrado miembro de la Junta Internacional de Asesores Presidenciales para el Desarrollo y Crecimiento Económico de Haití; del Consejo Iberoamericano de la Productividad y Competitividad; del Instituto Atlántico de Gobierno; y del Patronato de la Fundación Cardenal Cisneros.

Recientemente fue galardonado por Advertising Educational Foundation con el premio “Lifetime Achievement” en reconocimiento a sus contribuciones a la industria del entretenimiento y al papel de la Fundación Cisneros para mejorar la educación en América Latina.

En diciembre del 2014 la National Association of Television Program Executives (NATPE), le otorgó el premio Brandon Tartikoff Legacy.

Sus anteriores afiliaciones incluyen algunas de las organizaciones mundiales de más prestigio en los campos empresariales, de la educación y para asuntos internacionales.

Fungió como Presidente de la Junta Directiva de All-American Bottling Corporation y como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá; Panamerican Beverages, Inc.; Pueblo Internacional, LLC; la Asociación de Naciones Unidas de los Estados Unidos; Univision Communications; y en el Foro Económico Mundial, en su Junta de Observadores para las industrias de los Medios de Comunicación y Entretenimiento.

Cisneros también ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional del Chase Manhattan Bank; del Comité Ejecutivo de DirecTV; de la Junta Directiva para Estrategia Latinoamericana de Hicks, Muse, Tate & Furst; del Consejo Asesor Internacional de The Power Corporation of Canada; de la Junta Directiva del Queen Sofia Spanish Institute; de la Junta Directiva Latinoamericana de Georgetown University; del Consejo Latinoamericano de Conservación para The Nature Conservancy; y del Consejo del Presidente de The Museum of Modern Art (MoMA).

Junto con su esposa Patricia Phelps de Cisneros, estableció la Fundación Cisneros, una institución privada, sin fines de lucro, dedicada a mejorar la educación en América Latina y fomentar el conocimiento global sobre el tema de las contribuciones que ha hecho la región a la cultura universal.

La Fundación Cisneros desarrolla y coordina los esfuerzos de Responsabilidad Social Empresarial de CISNEROS para fortalecer el núcleo social, promover la libertad de expresión; impulsar el desarrollo económico y afianzar el entendimiento cultural.

Gustavo Cisneros obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas de Babson College, en Wellesley, Massachusetts. Recientemente, recibió el Doctorado «Honoris Causa» en Humanidades por la Universidad de Miami.

Con información de Venevisión y de la biografía personal del Gustavo Cisneros

