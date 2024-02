Gobernador de Carabobo Rafael Lacava, se descarga contra sus trabajadores en las redes sociales (+video)

227124

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava colgó un video en sus redes sociales en las que deja ver su descontento con un grupo de trabajadores de su primer anillo, quienes no le respondían las llamadas telefónicas.

El mandatario regional de Carabobo visiblemente molesto, calificó de irresponsables a cinco trabajadores por no atenderle el teléfono.

“Hola a todos, buenos días, sé que los que van a ver esto, van a decir que pataruco es Lacava. Son las 8 ama y tengo desde las 5 de la mañana parao, trabajando, tengo media hora intentando hablar por teléfono con personajes que trabajan conmigo de mi primer anillo y ninguno de ellos me atiende el put.. teléfono. Es tanta la arre… que me dio que tuve que hacer un video pa’ mostrarlo, pa’ que los cinco carajos que no me atiende sepan que es con ellos “.

“Por eso es que a veces las vainas no salen por irresponsables como los que trabajan conmigo. Vamos a ver si se me acomoda el día”, agregó.

Las reacciones no se hicieron esperar y las opiniones son diversas. Unos apoyando al gobernador y otros cuestionando el horario y sueldo de los empleados. El video es viral.

Esto va para los irresponsables q trabajan conmigo no jodaaaaaaaaaaaa atiendan el put. Telefonoooooooo pic.twitter.com/UqQ1ZDjrxt — Rafael Lacava (@rafaellacava10) February 8, 2024

Noticia al Día