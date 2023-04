Gerardo Blyde asegura que a Maduro «no le fue bien» en la Conferencia

84287

En entrevista concedida al Circuito Éxitos, Blyde hizo énfasis en la postura de que en Venezuela se haga un proceso de elecciones libres, transparentes y con garantías, y que además se incluyan las observaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tras las elecciones regionales de 2021. «Esa fue una petición nuestra», dice.

Detalló sobre el tema de las sanciones es que su levantamiento vaya en paralelo a los avances que se tengan en materia electoral y retorno a la democracia, es decir, que sería progresivo en la medida en que se observen que se cumplen los compromisos; al igual que se hace el exhorto a regresar cuanto antes a la Mesa de Negociación en México y se acelere la liberación de recursos para el fondo social.

«Habla de levantamiento progresivo y no de la máxima lista donde exigen levantamiento de todas las sanciones para hacer las elecciones y negociar. Por eso las peticiones de Maduro no tuvieron eco y no le fue bien», señaló.

A pesar de considerar que fue positivo para la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde lamentó que no hubiera una declaración conjunta que incluyera temas como la liberación de los presos políticos; respeto a los derechos humanos y la reinstitucionalización del país.

Cree que existen elementos positivos a destacar de la reunión, como por ejemplo que vuelve a colocar en el tapete la situación venezolana y que hay un apoyo común de los países de la comunidad internacional para regresar a México, explicando que lo único que falta para que se concrete todo es la voluntad de la administración de Nicolás Maduro de sentarse a la mesa; ya que se ha parado en par de ocasiones de forma unilateral.

Le recomendó al mandatario venezolano no enviar mensajes públicos para negociar, sino más bien que se centre en hacerlo de forma silenciosa y que se trabaje duro para lograr acuerdos que beneficien a todos.

Noticia al Día con información de Tal Cual