Fiscal General de Venezuela asegura que no es necesaria intervención de CPI en materia de derechos humanos

-El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de derechos humanos no es necesaria en el país, ya que cuentan con un sistema de justicia establecido.

Según Saab, el Ministerio Público actúa en base a las denuncias y se han documentado 4 mil folios para la fiscalía de la CPI sobre casos de derechos humanos.

A pesar de esto, Saab destacó la firma del segundo Memorándum de Entendimiento para la Conformación de una Oficina de Asistencia Técnica en Venezuela como un avance positivo. Sin embargo, remarcó que no debería ser un tema que se utilice a favor o en contra del Estado venezolano.

El Fiscal General también presentó cifras de imputados en Venezuela, informando que mil 770 funcionarios y 68 colaboradores han sido sancionados por violaciones a los derechos humanos, para un total de 1838 imputados. Además, 16 mil 737 ciudadanos han sido imputados por casos de corrupción.

Saab aseguró que no existe impunidad judicial en Venezuela, ya que han sido acusados 2109 funcionarios desde 2017 hasta la fecha, de los cuales 107 son civiles. Además, destacó que si hubiera impunidad, el número de privados de libertad por violaciones a los derechos humanos no sería mayor a diez, pero han sido privados de libertad 868 funcionarios y 62 colaboradores para un total de 930.

Por último, el Fiscal General respondió a las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el petróleo venezolano. Saab manifestó que los venezolanos ganaron al no ir a la guerra como países del medio oriente y que Trump no pudo vender el petróleo venezolano porque lo quería robar.

