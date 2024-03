248303

En horas de la tarde de este miércoles 20 de marzo, el fiscal de la República dio a conocer la detención de dos miembros de la dirección nacional del partido político Vente Venezuela.

Se trata de Dinorah Hernández y Henry Alviárez.

“Quiero informar sobre las detenciones de Henry Alviárez y Dinorah Hernández en función de todo lo revelado por Emil Brandt Ulloa. Ha sido un proceso pulcro. Vamos a ver qué dirán esas ONG’s pagadas por el USAID, y si son desapariciones forzadas”, reveló el fiscal Saab.

“Dinorah Hernández tendrá que explicar todo lo que se le dijo a este detenido en cuestión. Los derechos humanos no nacieron para esto. Es una lucha por la humanidad, no por la guerra. No tienen nada que ver con lo que está diciendo este señor, no pueden usarse como escudo para hacer propaganda en contra del Estado venezolano”.

Dijo además que “En esta nueva trama, el Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión; siendo materializadas 2. Están pendientes las de Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magaly Meda”.

Se trata de la quinta conspiración, conocida como Caso Brazalete Blanco; consistía en la planificación de un ataque contra la 21ª Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero en Táchira. La campanada inicial para desmantelar estos planes.

El plan era hacerse con el parque de armas de este cuerpo, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal e iniciar una escalada de actos terroristas hasta derrocar al presidente Nicolás Maduro.

#Urgente circula video de la detención de la exdiputada Dignorah Hernández, este miércoles en Caracas. Integrante del comando de @MariaCorinaYA .



También habría sido detenido Henry Alviarez. pic.twitter.com/2qQIu6Y1uz — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) March 20, 2024

Noticia al Día