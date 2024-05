Familiares del biólogo venezolano desaparecido en altamar: Solo pedimos que no dejen de buscarlo

El biólogo de nacionalidad venezolana Faustino Riveiro Cabrera, desapareció en altamar el 15 de mayo luego de un choque entre dos embarcaciones en aguas de Ecuador.

“Espero que no dejen de buscarlo”, dijo su esposa, Shirley Ocque, a medios de comunicación.

Riveiro, de 53 años, se comunicó por última vez con su esposa a las 11:00 de la noche, del 15 de mayo. Se encontraba a bordo del buque atunero Canaima, perteneciente a la empresa venezolana Pezatún, cuando chocó contra el buque Ría de Aldán.

“(…) Hasta las 11:00 p.m. hablamos, todo estaba bien. Había tenido un día de trabajo chévere y ya al otro día no supe nada. Como a las 11:00 a.m. me llamó la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) para informarme que habían chocado y que la tripulación salió, pero él no, que iniciaron los protocolos de búsqueda”, expuso la esposa del biólogo en un video publicado por La Atarraya.

La colisión entre las dos embarcaciones ocurrió a 386,24 kilómetros de la isla de San Cristóbal, en Galápagos.

La CIAT solicitará una investigación para determinar las causas del accidente en las islas Galápagos debido a que los familiares cuestionan que ambos barcos colisionaron pese a que disponen de tecnología moderna.

Riveiro tiene una trayectoria de más de 30 años con la empresa CIAT y cuenta con doble nacionalidad, venezolana y española, debido a que sus padres son originarios de Vigo.

Según narraciones, la tripulación estaba compuesta por 27 personas, que abordaron un barco salvavidas, pero en último momento, Riveiro regresó al barco y la tripulación atestiguó el hundimiento de la nave.

Actualmente, una embarcación de guardacostas de Ecuador realiza labores de búsqueda.

Noticias al Día / El Pitazo