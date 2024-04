Estos son los montos de los bonos y programas sociales del sistema Patria para abril

255105

Este 1 de abril de 2024, fueron publicados los montos de los bonos y programas de protección social del sistema patria.

Según precisó el Canal Patria Digital, el bono “Dr. José Gregorio Hernández” se ubicó en Bs. 162 o US$ 4,46, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante, los bonos “Parto Humanizado” y “Lactancia Materna” están en Bs. 216 o US$ 5,95, respectivamente.

El bono de “Economía Familiar” es de Bs. 108 o US$ 2,97, mientras que el bono “100% Escolaridad” es de Bs. 108 o US$ 2,97) y en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar, este será de Bs. 87 o US$ 2,39 por cada uno.

En cuanto al bono “Hogares de la Patria”, la cifra actual es de Bs. 87 o US$ 2,39.

A continuación, lo que recibirán los beneficiarios que tengan dos o más integrantes:

2 integrantes: Bs. 108 (US$ 2,97).

3 integrantes: Bs. 162 (US$ 4,46).

4 integrantes: Bs. 216 (US$ 5,95).

5 integrantes: Bs. 270 (US$ 7,44).

6 a más integrantes: Bs. 324 (US$ 8,93).

Cabe destacar que desde el mes de febrero de este año, se mantienen los montos de los bonos que ofrece el Gobierno venezolano.

