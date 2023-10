166581

A través de un grupo de Facebook, la destacada periodista Angélica Olivero, dio a conocer el preocupante y dramatico caso de la colega Marianela García, quien se encuentra en situación de calle en la ciudad de Maturín, estado Monagas, en los actuales momentos y no recuerda nada que pueda dar con el paradero de alguno de sus familiares.

Olivero detalla, que Marianela García es egresada de La Universidad del Zulia (LUZ) y lleva más de 30 años radicada en Monagas, donde vivió con su esposo y su hijo y ejerció como profesional en los diarios El Oriental, El Sol de Maturín, y su último cargo fue como jefe de prensa del IUTC de Caripito.

“En el año 2019 asesinaron a su hijo en un suceso registrado en La Guaira, tenía como 19 años. Ella se enteró a través de las redes de este lamentable hecho que la comenzó a perturbar hasta originar que hoy esté en estado de situación de calle, duerme sobre unos cartones cerca de la catedral junto a otros indigentes, no tiene casa, apenas come lo que le den y de día se la pasa por el mercado viejo de Maturin en donde pasa horas sentada”, relató la periodista Angélica Olivero.

“Visita una iglesia evangélica y luego regresa a su sitio de costumbre. Llevo tiempo buscándola porque yo fui su tutora cuando dirigí El Sol de Maturín. La primera vez la localice hace dos años, no la conocía pero ella me llamó y me dijo que es falso que su hijo esté muerto y que lo anda buscando por la calle. A partir de allí se me desapareció y luego me enteré que estaba con un grupo cristiano”, continuó.

Desapareció de nuevo

“Realmente está muy perturbada, ahora que de nuevo la encontramos ha desaparecido otra vez, ya la Dirección Regional de Salud, el psiquiatra Luis Martínez autorizaron su ingreso al Psiquiatrico, le contamos al médico más o menos su historia y él considera que es recuperable”, destacó Olivero, quien se encontró con ella recientemente en la calle y aprovechó de tomarse una foto.

Ante la situación han emprendido de nuevo la búsqueda de Marianela, por lo cual Angélica Olivero deja a disposición dos números de contacto: 0414-9926198/0414-0590962 para que se comuniquen ante cualquier pista de su paradero o si algún familiar aparece y que esté dispuesto a hacerse cargo.

