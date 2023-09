Despedidos tres trabajadores tras volverse virales bailando “El Jefe” de Shakira (+video)

161540

Mientras que a Shakira solo le ha dado alegrías la canción “El Jefe”, no es el caso de tres trabajadores venezolanos, que tras volverse virales en TikTok bailando el popular tema, fueron despedidos… Así lo expusieron en TikTok los tres jóvenes que se hacen llamar Los Panas en la red social.

Lea también: Shakira impacta con su nuevo tema “El jefe” con ritmo norteño

El baile que le dedicaron a su jefe para pedirle un aumento de sueldo les ha costado el trabajo a los tres venezolanos (cuya cuenta en TikTok es @lospanas8915).

Y es que después de acumular más de 9 millones de visualizaciones con su baile de “El Jefe”, colgaron un nuevo vídeo (también viral) contando que el vídeo no había triunfado entre sus empleadores hasta el punto de que estaban sin trabajo.

“Este vídeo se viralizó tanto que nos pensábamos que iba a influenciar, pero llegó a los patrones”, comienza explicando uno de los chicos a la cámara. “Nos influenció tanto para bien como para mal, porque nos desemplearon a los tres. Ahora estamos buscando empleo”, continuó otro.

“El vídeo trajo consecuencia en nuestro trabajo. Nosotros los hicimos sin saber. Pero queremos que nos apoyen y nos sigan, que compartan el vídeo porque queremos salir adelante”, comentaron, antes de prometer que continuarían bailando a pesar de su situación laboral.

A pesar de que el baile no tuvo las consecuencias que esperaban, Los Panas no han dejado de bailar y han subido más vídeos bailando, cómo no, “El Jefe”.

La nueva canción de Shakira con Fuerza Regida habla de la desigualdad laboral entre empleadores y empleados, refiriéndose a los jefes que tratan mal a sus subordinados.