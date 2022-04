Recordamos a «La flaca» Carmen Victoria Pérez en su fecha natal

abril 7, 2022 - 12:10 am

Carmen Victoria Pérez (Caracas, Venezuela, 7 de abril de 1941-murió el 27 de julio de 2019) fue una animadora y locutora venezolana, que se convirtió en un ícono de la televisión venezolana por su desempeño como presentadora de los programas Miss Venezuela y Sábado Sensacional.

Carrera

Inició su carrera en la televisión a los veintiún años como bailarina en el programa del animador Renny Ottolina. En 1980, Pérez debutó como presentadora en la 27.ª presentación del certamen Miss Venezuela y fue su conductora oficial durante diez años, primero junto con Amador Bendayán y luego con Gilberto Correa, lo que la catalogó como «la dama de la televisión». También condujo los programas Buenos Días Venezuela, Sábado Sensacional y su propio programa, Carmen Victoria en clave de jazz.​

Durante su carrera tuvo la oportunidad de entrevistar a importantes figuras del espectáculo internacionales como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, María Conchita Alonso, Lucero, Enmanuel, Roberto Carlos y la princesa Estefanía de Mónaco, entre otros artistas.​

Entre 1990 y 1995 trabajó en Radio Caracas Televisión, donde condujo principalmente la ceremonia de entrega del Premio Ronda. Luego, en 1998 regresó a Venevisión donde formó parte del jurado del programa Cuánto Vale el Show, conducido por Guillermo «Fantástico» González.

En 2009 pasó a Canal I donde condujo el espacio de los mediodías Ven a Mi Mesa.

Desde 2017 hasta su fallecimiento condujo el programa radial Dimes y diretes, de lunes a viernes, junto con el periodista Isnardo Bravo, a través de La Romántica 88.9 FM. En 13 de julio de 2019 recibió un título honoris causa por parte de la Universidad Católica Santa Rosa por su trayectoria en la radio y televisión.​

La televisión venezolana está de luto por la partida de una de sus grandes figuras: Carmen Victoria Pérez, quien dejó una estela de brillo y excelencia en los grandes escenarios del país. Su voz tan característica será recordada por los televidentes, a quienes también encantó con su mezcla de glamour y simpatía.

La gran animadora del Miss Venezuela, durante una década, nació en Caracas hace 78 años. Siendo muy joven decidió tomar responsabilidades y tras realizar un curso de secretariado obtuvo su primer empleo en una entidad bancaria. Luego pasaría al sector de seguros.

Sus compañeras de trabajo de ese entonces la postularon a Miss Oficinista, un concurso que realizaba la Cadena Capriles y en el cual resultó ganadora entre 145 mujeres.

Así llegaron a su vida los desfiles, cocteles, ropa de moda, por lo cual no es de extrañar que más tarde decidiera acudir a un casting en el que Renny Ottolina buscaba bailarinas para su programa de televisión. Fue seleccionada.

Luego se convirtió en la asistente personal de Ottolina, uno de sus más grandes maestros. Ya en RCTV se dejó colar entre la plantilla de actores y más tarde sacó su certificado de locución.

A pulso fue labrándose una carrera que le mereció el respeto de sus compañeros de labores y del público. Llegó a ser animadora del Miss Venezuela durante diez años, disfrutando de aquella época de oro del concurso, caracterizada por las grandes producciones.

Todos esperaban expectantes por conocer los trajes que luciría Carmen Victoria, creados por los más renombrados diseñadores del país, entre ellos el emblemático Guy Meliet, de origen francés pero radicado en Venezuela por unos 40 años.

La Flaca consideraba que los grandes mentores de su carrera fueron Renny Ottolina, Aldemaro Romero y Joaquín Riviera. “Tengo una formación extraordinaria, de los tres”.

Los programas Buenos Días Venezuela, Viva la Juventud y el maratónico Sábado Sensacional contaron con su presencia y voz imponentes. Cerrado su extenso capítulo en la pantalla chica, se dedicó a la radio y a escribir. Sus memorias quedaron en el tintero.

En una oportunidad señaló que su inalterable permanencia en la pantalla venezolana obedeció a que nunca se creyó una diva. “El divismo crea flojera y falta de conciencia. Yo nunca me creí nada pese a haber tenido una intensa figuración”.

Marcando el cierre de una trayectoria impecable, el 13 de julio de este año, la Universidad Católica Santa Rosa, de Caracas, la distinguió con un grado Honoris Causa en Comunicación, en reconocimiento por su trayectoria en radio y televisión. Dijo: “Será inolvidable para mí”.

Mirando en retrospectiva su carrera, dejó esta reflexión en su cuenta en la red social Instagram: «De cuando dejas media vida en esto, por la responsabilidad que todavía te encomiendan y saben del respeto que tenemos a nuestro trabajo y respeto a ese público que durante 55 años, me ha permitido estar en TV, Radio y cualquier escenario; a estas alturas sólo puedo decir: Gracias Dios! Ya no hay protagonismo, figuración, triunfar, aplausos, reconocimientos y más. Todo eso me lo he ganado a punta de trabajo y disciplina pareja, esto ya es un regalo y hasta una diversión o una vitamina para el alma…»

Noticia al Día