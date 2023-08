141200

-El arzobispo de Caracas, cardenal Baltazar Porras, recomendó hoy domingo, la realización de un trabajo en conjunto, para lograr una salida de la crisis en que se encuentra Venezuela.

Para el prelado “No hay posibilidad de progreso si no hay intercambio, relación y diálogo; que no significa que se esté cediendo. Pero todo en la vida lleva un encuentro y eso es ponerse de acuerdo y ambas partes deben ceder y no imponerse una a la otra” insistió.

El arzobispo aseguró que “no se conversa con quien se quiere, sino con quien le toca, y en el país todo se quiere arreglar a la fuerza y no es la vía, como debe resolverse, sino más bien, llegar a consensos sobre temas para que todos caminen por la misma dirección con la menor cantidad de conflictos, dijo cuándo se le preguntó sobre la reanudación o no del diálogo en México, que a su modo de ver, “cualquier posibilidad que sea buena para encontrar la salida a la crisis debe considerarse y llevar adelante..

A su juicio invitó a todos los sectores que se mueven en el país a participar para sacarlo adelante, entendiendo que los requerimientos de la población deben ir por encima de los intereses personales, dijo el arzobispo de Caracas en una entrevista concedida a Venevisión y transmitida este domingo.

Explicó que “es lógico que desde el poder se tenga esa vocación de servicio para con los ciudadanos y que los demás sectores también deberían fomentar, pero el ejercicio del poder se legitima en la medida en que se logra la mejor calidad de vida de los ciudadanos”.



Con información de MundoUR