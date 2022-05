Blinken en conversación con Guaidó: «El diálogo es el mejor camino para resolver la crisis en Venezuela»

mayo 3, 2022 - 9:12 am

1880707

«Las conversaciones entre el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria es el mejor camino para el regreso a la democracia y de unas elecciones libres y justas»

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, conversó con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, a quien reiteró que las negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria constituyen «el mejor camino para el retorno a la democracia» en Venezuela.

Así lo indicó un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. «El secretario Blinken reafirmó el compromiso de EEUU con las conversaciones entre el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria como el mejor camino para el regreso a la democracia y resolver la crisis humanitaria en Venezuela», señaló la nota.

Asimismo, indicó que Blinken subrayó a Guaidó «la importancia de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y de unas elecciones libres y justas».

El Gobierno venezolano y la oposición acordaron una mesa de negociación en México en agosto de 2021, pero fue suspendida en octubre por la parte oficialista, en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro.

La llamada de Blinken se produce el mismo día que Washington descartó invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles (California), porque considera que «no respetan» la democracia.

«Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia», anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con el canal colombiano NTN24.

Por el momento, Washington no ha confirmado si invitará a Guaidó a la cumbre del próximo mes, la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994 y cuyo objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.

I spoke with @jguaido to reiterate U.S. support for the Venezuelan people as they seek to restore freedom, democracy, and prosperity to their country. We remain committed to the success of Venezuelan-led negotiations as the best path for a peaceful return to democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 3, 2022