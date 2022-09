Armando Benedetti: «Colombia necesita el gas de Venezuela»

septiembre 1, 2022 - 4:10 pm

1909443

El embajador planteó dicha necesidad al ministro de Petróleo El Aissami, pero enfatizó que no sería el responsable de llegar a este acuerdo

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, reconoció en una entrevista ofrecida al periódico El Tiempo de Bogotá, que su país «necesita» el gas venezolano. «Vamos a necesitar el gas de Venezuela», dijo el diplomático al medio de comunicación colombiano.

En los días que estuvo en Venezuela, Benedetti planteó dicha necesidad al ministro de Petróleo, Tareck el Aissami. No obstante, el diplomático enfatizó que no sería el responsable de llegar a esos acuerdos, si no la ministra colombiana de Minas y Energía, Irene Vélez, quien pudiera reunirse con su homólogo venezolano incluso antes del posible encuentro que puedan tener los dos presidentes (Maduro y Petro) en octubre.

«No es deseable el escenario de ser dependiente de un recurso, pero si después de consumir las reservas aún necesitáramos suplir nuestra matriz energética se podría hacer con esa conexión de transporte con Venezuela», dijo recientemente la ministra Vélez durante una entrevista a tan sólo cinco días de asumir el cargo.

Lee también: Venezuela y Colombia trabajan en comisiones técnicas para reabrir la frontera

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

Con información de El Tiempo