AN instalará este miércoles comisión para debatir leyes en beneficio de los trabajadores

La Asamblea Nacional (AN) instalara este miércoles 3 de mayo una comisión de trabajo, con el objetivo de debatir seis leyes especiales, las cuales fueron presentadas al parlamento para atender a los trabajadores del país.

Instalarán comisión

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Pedro Infante (Psuv), informó que este miércoles 4 de mayo se instala una comisión de trabajo para agendar las normativas laborales. Se refirió específicamente a leyes para los trabajadores del sector deporte, navegación marítima, cultura, motorizados, transporte aéreo y personas con discapacidad, como respuesta a una solicitud realizada por el presidente Nicolás Maduro, en los actos del día del trabajador.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. instó a Infante a discutir de manera inmediata estas leyes, para «puedan ser probadas antes de que se termine este periodo parlamentario en el mes de julio, si es antes, mejor»

«Todos los venezolanos tienen derecho a un salario digno, punto que no se discutió durante los últimos cinco años parlamentarios, porque este recinto estaba bajo las tinieblas, sin embargo, no puede esta nueva AN seguir en mora con los trabajadores, de tal manera que el diputado Pedro Infante pónganse de inmediato a trabajar en esas seis leyes especiales para que sean presentadas y discutidas con el corredactor Nicolás Maduro, Ejecutivo Nacional, y puedan ser aprobadas antes de que se termine este periodo parlamentario en el mes de julio, si es antes mejor», expreso en sesión ordinaria de la Asamblea transmitida por Venezolana de Televisión.

Durante su discurso, Rodríguez recordó que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) llego para reivindicar la lucha justa de la clase obrera y que tuvo a dos corredactores principales que fueron el ex – presidente Hugo Chávez y el actual presidente, Nicolás Maduro.

Defensoría del Pueblo presenta informe de gestión

Este martes, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentó su informe de gestión 2021. Ante la plenaria también pidió profundizar en derechos laborales, especialmente en el teletrabajo donde, afirmó, «la explotación y auto explotación se invisibilizan».

El funcionario designado por la Constituyente de 2017 reportó 88.876 acciones de atención, defensa, vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos en todo el país, que aseguró abarcó a 250 mil familias. Destacó que este año se tiene previsto abrir 12 nuevas sedes municipales de la Defensoría.

También mencionó que en las pasadas elecciones municipales y regionales de 2021, la Defensoría desplegó 773 funcionarios en 637 centros electorales visitados durante la instalación de las mesas de votación y el desarrollo de la jornada, mientras que para las auditorías al cierre del proceso, tuvieron presencia en 222 centros.

Con información de Agencia Venezolana de Noticias y Efecto Cocuyo