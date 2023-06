Ahora el cambur: productores siguen echando las cosechas al río por falta de combustible (+Video)

111826

Otro video se hace viral en las redes sociales donde se ve a un productor de los Andes venezolanos, lanzando la cosecha de cambur al río por que no pudo bajar su mercancía por falta de gasolina.

Con indignación e impotencia, el productor relata que intentó sacar la cosecha pero no pudo conseguir la gasolina suficiente para movilizar el vehículo.

“No se puede, no tengo la gasolina para trasladar este producto, intenté conseguir la gasolina. Me calé 4 días en moto para lograr traer la gasolina y echarle a la toyota para bajar la mercancía, pero no fue posible. Que esto se haga viral que llegue a oídos de los gobernantes, sobre la situación que estamos viviendo los productores, campesino que llevamos el sustento”, narró el afectado.

Hace días, ocurrió lo mismo con una cosecha de tomates que lastimosamente fue lanzada al río por no poder trasladarla a su destino.

https://twitter.com/AndinoAgro/status/1669075720469979136

Con información de Twitter