“Abajo las sanciones en contra de Venezuela”: Maduro

Este viernes 8 de diciembre, se lleva a cabo la Marcha por el Día de la lealtad, Venezuela Respalda el Plan de Acción en Defensa del Esequibo.

En el acto el predidente Nicolás Maduro expresó:

“Llamo al pueblo de Venezuela a denunciar a los traidores de la Patria, en cada calle, en cada comunidad, ya basta de traiciones”.

Durante su intervención el presidente Nicolás Maduro manifestó en la Marcha por el Día de la Lealtad, Venezuela Toda respalda el Plan de Acción en Defensa del Esequibo:

“Chávez, no araste en el mar, araste en el corazón fértil del pueblo, que es el corazón de la Patria”

El jefe de Estado recordó las palabras del Comandante Chávez, de consolidar la unidad nacional ante las situaciones difíciles.

Maduro manifestó que el imperio ha subestimado al pueblo, al ignorar que la fuerza de los libertadores y libertadoras de América es la que los motiva a resistir contra hegemonías oligárquicas.

Además, hizo un llamado al consenso, a consolidar la paz y garantizar la estabilidad del país, a abrir los caminos hacia la recuperación del pueblo venezolano.

“Más temprano que tarde el pueblo de Venezuela va a lograr que las sanciones criminales se vayan al basural de la historia”, así lo afirmó el Jefe de Estado.

El presidente exigió nuevamente el levantamiento de sanciones, y el cese de todas las agresiones antimperialistas en contra del pueblo venezolano.

Asimismo, subrayó el tercer consenso que trata de organizar las UPPAZ para garantizar la tranquilidad en todo el territorio nacional: “Vamos a defender el derecho a la paz, no más violencia, no más odio, no más división”.

Expresó el apoyo que ha ofrecido el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a dirigentes opositores venezolanos: “¿Quién dice la verdad, el pueblo de Venezuela o Luis Almagro?”.

Diosdado Cabello también habló durante la marcha

El diputado Diosdado Cabello “recordó que un 8 de diciembre, hace 11 años, el Comandante Chávez dio instrucciones al pueblo de Venezuela en su último mensaje: “Hoy podemos decir ¡Comandante Chávez, no te hemos fallado, aquí está tu pueblo unido!”.

