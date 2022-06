Zoológico de Amarillo de Texas capturó una imagen de una extraña criatura y se hace viral

junio 10, 2022 - 1:38 pm

En redes sociales se ha hecho viral una imagen publicada por el Zoológico de Amarillo en Texas, donde piden a la ciudadanía ayuda para identificar una figura parecida a un animal.

Las imágenes las grabó una cámara de seguridad del zoológico y muestra la silueta de una extraña criatura en sus inmediaciones.

La controversia causada por las imágenes captadas por la cámara de seguridad del perímetro del parque es inquietante tanto para los usuarios como para las autoridades.

La silueta y aspecto genera un misterio que ha despertado la curiosidad de residentes de la ciudad de Amarillo, así como la de los internautas.

De acuerdo a la filmación, el hecho ocurrió a horas de la madrugada del pasado 21 de mayo, pero el zoológico las ha hecho públicas hasta ahora.

Tras el desconcierto, el Zoológico de Amarillo publicó en redes sociales lo siguiente:

“El Zoológico de Amarillo capturó una imagen extraña fuera del zoológico en las horas oscuras y tempranas de la mañana del 21 de mayo (alrededor de la 1:25 am). ¿Es una persona con un sombrero extraño que le gusta caminar de noche? ¿Un chupacabras? ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser este UAO-Objeto Amarillo No Identificado?”.

Hasta los momentos, las autoridades de la ciudad han determinado que se trata de un “objeto Amarillo no identificado o UAO”.

Asimismo, Michael Kasuba, Director de Parques y Recreación de la Ciudad de Amarillo, explicó que se debe tener en cuenta que no hay rastro de un intento hacia el zoológico.

