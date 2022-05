VOA: Venezolanos en EE.UU impulsan ley para lograr residencia permanente

mayo 28, 2022 - 8:18 pm

Un grupo de venezolanos que residen en Estados Unidos se unieron con el propósito de poder impulsar una iniciativa legislativa que les permita de esta manera aplicar a la residencia permanente.

Para poder lograr dicho objetivo, la comunidad de venezolanos debe recaudar un total de 500.000 firmas, de las cuales ya llevan casi 100.000. Con este número empezaron a promover la iniciativa visitando las oficinas de algunos congresistas en Washington.

En declaraciones para la Voz de América, Mildred Rodríguez, líder de la propuesta de ley de ajuste venezolano, comentó que el principal argumento ante los congresistas para promover la regularización migratoria es que los venezolanos vienen de «Una migración forzosa, involuntaria, producto del narco régimen, de la violación de los derechos humanos y esas son las razones por las cuales, inclusive, aprobaron en TPS temporal y las condiciones no han cambiado».

La propuesta consiste en que le sea permitido a los venezolanos que ya viven en Estados Unidos poder aplicar para un estatus migratorio definitivo.

«Nosotros lo que deseamos es tomar esa jurisprudencia y que se aplique a los venezolanos. Tenemos las mismas razones por las cuales la ley fue aprobada en ese año», aseguró Rodríguez.

Por otro lado, Francisco Rodríguez, también promotor de la iniciativa dijo que: «Esto es un tema bipartidista. Lo importante es que los dos partidos sepan de lo que estamos hablando», expresó.

Opinión de experto

Geoff Ramsey, director de WOA para Venezuela, dice a su criterio que la iniciativa de ajuste venezolano no tendrá éxito en el Congreso estadounidense.

«Es muy importante la propuesta de crear una ruta, un camino hacia la residencia, pero no me parece que vaya a tener mucho éxito en el Congreso. La verdad es que el debate político en Estados Unidos es bastante hostil a la migración. Lamentablemente, no veo mucho interés político en esa medida, aunque es absolutamente esencial».

