En nombre de los deportados que fueron llevados a México, el venezolano Jhonathan Hooka denunció que Estados Unidos los deportó cuando ya habían pisado el suelo norteamericano y que funcionarios los llevaron en aviones y autobuses hasta llegar a Texas en donde migración los iba a recibir.



En ese momento, nos entregaron los teléfonos, en su mayoría con las pantallas partidas y Hooka presumió que partieron las pantallas para evitar que realizarán denuncias sobre la situación.



Tras el anuncio del gobierno de Joe Biden declaró que: «En ningún momento fuimos para migración, las patrullas fronterizas nos tenían dando vueltas en todas las sedes. Nos montaron hasta en un avión y nos llevaron hacia otro lugar de Texas y que ahí iba a ser la sede en la que migración nos iba a recibir para hacer nuestro registro y hacer el proceso migratorio en Estados Unidos», relató.

«Necesitamos la ayuda de ustedes, porque sin ayuda y no tenemos apoyo no vamos a poder llegarle. Nosotros no sabemos dónde están nuestras mujeres, nuestros hijos, a todos nos separaron», añadió Jhonathan Hooka a AlbertoNews.

El migrante aseguró que ante esta situación las mujeres embarazadas están sufriendo. Por lo que, pidió ayuda a organismos de derechos humanos.

«No queremos saber de la guardia fronteriza, queremos hablar con migración de Estados Unidos, y queremos saber por qué no nos recibieron si nosotros estamos allá desde hace una semana, hay compañeros que tienen 15 días, 290 días y todos los días es una mentira diferente», dijo.