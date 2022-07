Una tormenta tiñó de verde el cielo de Dakota del Sur (Fotos+Videos)

julio 12, 2022 - 9:36 am

Una tormenta sorprendió a los habitantes de Datoka del Sur el pasado martes, 5 de julio, cuando tiñó de verde el cielo de la ciudad de Siox Falls.

El fenómeno natural es conocido, según los expertos, como ‘derecho’. Asimismo, explican que es una tormenta de viendo que, se exhibe de forma simultánea con tormentas eléctricas.

De esta manera envuelve una centena de kilómetros. La tormenta viajó alrededor de dos kilómetros y afectó a los estados vecinos de Dakota del Sur, como lo son Nebraska, Illinois, lowa y Montana.

Luego de aproximadamente dos horas de haber iniciado, la tormenta ocasionó lluvias de unos 10 cm de espesor. A su vez, ráfagas de aire en la ciudad.

Esta tormenta ocurre rara vez, sin embargo, este año se ha registrado en dos oportunidades en Dakota del Sur y estados aledaños.

A raíz de ello, en un aproximado de 30.000 habitantes han quedado sin servicio eléctrico.

Vale la pena informar que el medio estadounidense, AccuWeather, el cual ofrece pronósticos meteorológicos, destacó que los motivos por lo que estos vientos son originados no han sido descubiertos por la ciencia hasta el momento.

80 mph winds just north of Crooks SD . Can report many cornfields around this area have been flattened. @NWSSiouxFalls @StormHourMedia @kelostormcenter @PhilSchreckWX @accuweather @ReedTimmerAccu @WeatherNation pic.twitter.com/OGLGVF2EVz

— VH Storm Chasers (@VHStormChasers) July 6, 2022