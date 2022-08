Una avioneta se estrelló en Orlando, dos palmeras impidieron que ingresara a una casa (+Video)

agosto 22, 2022 - 4:04 pm

El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 4 de la tarde, cuando una avioneta se estrelló en una calle concurrida de Orlando.

Según información de las autoridades, el piloto era la única persona que iba a bordo de la aeronave. El suceso ocurrió específicamente en University Boulevard y North Econlockhatchee Traill.

Se dio a conocer por la Patrulla de Carreteras de Florida, que el hombre intentó realizar un aterrizaje de emergencia después que el avión presentó una falla mecánica, obligándolo a hacer un descenso forzoso que chocara contra el asfalto.

Pilot Remy Colin says in video, “Tree stopped me, pretty good.” @MyNews13 @DylanLyonsNews https://t.co/ay87IqnQkk pic.twitter.com/apKdFeht34

“Vimos que el avión venía muy bajo”, refirió un testigo que se encontraba al momento del hecho. “Al principio, pensamos que estaba volando muy bajo, y luego, de repente, se dirigía hacia nosotros. En el último segundo, empezó a moverse hacia el otro lado de la carretera”, complementó.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del Condado de Orange comunicó que ninguna persona resultó herida. Tampoco se vio involucrado ningún vehículo tras el impacto de la avioneta.

Según se aprecia en varios videos publicados por diferentes personas en las redes sociales, el aeroplano, el cual era de color rojo y blanco, descendió con rapidez, impactó contra el suelo y quedó entre dos palmeras. Estas evitaron que la aeronave ingresara a una casa.

WATCH this. Raiah Collins and her friend were driving to Costco when they saw this plane CRASH onto University Blvd in Orlando.

Everyone is okay!

No homes or cars were hit!

Credit: Raiah Collins @WESH pic.twitter.com/4UZdjiOPcw

— Anika Hope (@AnikaHopeTV) August 19, 2022