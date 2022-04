Un periodista chileno está desaparecido en Ucrania: «No ha sido posible contactar con el»

abril 20, 2022 - 11:48 am

1877917

La Cancillería chilena confirmó que desconoce el paradero en Ucrania del escritor y periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, desaparecido en medio de la guerra en aquel país.

Familiares del novelista y comunicador, cuya última localización fue la ciudad de Kharkiv, perdieron el 15 de abril contacto con él, señala una nota de esa cartera publicada por el periódico local La Tercera.

La Cancillería, que recibe informes de su Consulado en Moscú, “se mantiene en contacto con las entidades pertinentes respecto a cualquier novedad sobre la ubicación del connacional”, agrega la comunicación oficial.

Otra referencia sobre el periodista desaparecido fue un programa de MoatsTv en el que sería entrevistado el domingo por el conductor George Galloway y “no fue posible contactar con él”, mientras algunos informes especulan sobre un secuestro o asesinato.

“Que Dios salve la vida de Gonzalo Lira, de quien no hemos sabido desde el viernes, desde que acordamos tener esta conversación en este show”, lamentó el presentador del espacio televisivo.

Hello @ZelenskyyUa, what did you do to Gonzalo Lira López? Is this the democratic future that you are fighting for? pic.twitter.com/l8PF0zICVb

— Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) April 19, 2022