Un hombre salvó a una niña de dos años que cayó desde un sexto piso (+Video)

Un hombre pasaba por la vereda cuando salvó a una niña de dos años que caía de un sexto piso en China.

La menor fue atrapada por el hombre. Según informaciones locales, se está investigando el hecho de cómo llegó a la ventana y si estaba sola o junto a un adulto.

A young kid fell down from the 6th floor in Jiaxing, Zhejiang Province, on July 19.

Fortunately, a passer-by hugged the baby bravely,

saved the kid,saved a family👏 pic.twitter.com/8YCyDbmuOp — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 21, 2022

Las redes sociales nos muestran cada día una cantidad incontable de historias. En esta oportunidad se hizo viral este caso.

En las imágenes se ve cuando la niña, por suerte, fue atajada por el hombre que se encontraba en la calle hablando por teléfono en el momento exacto.

El medio de comunicación The Soutth Morning China detalló que Shen Dong fue el hombre que evitó una tragedia.

Dong tiene 31 años y es un empleado de un banco cercano de la localidad de Tongxiang.

Asimismo, en el audiovisual se ve a Lu Xiaoting, otra empleada bancaria que notó que la pequeña estaba a punto de salirse por la ventana.

Shen informó a la policía que llamó a urgencias, pero la situación se tornó peligrosa cuando la niña cayó.

Tras el suceso, el hombre dio declaraciones para el medio local Qianjiang Evening News, donde expresó su asombro por lo ocurrido:

“Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue sólo un instinto acercarme a ella”, y agregó: “Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Lijian Zhao Zhao Lijian, hizo una publicación a través de Twitter con lo siguiente: “Tenemos un héroe entre nosotros”.

Hasta los momentos se conoce que la niña sufrió lesiones en las piernas y en los pulmones, pero se encuentra estable.

Aplausos para el hombre que salvó a una niña

Usuarios de las redes sociales lo han catalogado como un héroe, además aplauden el acto que hizo tanto el hombre como su compañera.

