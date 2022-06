Un grupo de jóvenes agredió a un músico cerca de una estación de metro en Boston (+Video)

junio 26, 2022 - 11:32 am

La policía de Boston está investigando un presunto asalto violento a un músico de 20 años cerca de una estación de metro (South Station). El incidente, que fue captado en video por testigos y se compartió ampliamente en las redes sociales, ocurrió cerca de Atlantic Avenue y Summer Street.

La familia y los amigos del músico local Adam Neufell le dijeron al medio estadounidense Boston 25 que quedó inconsciente y sufrió heridas graves. Neufell fue llevado en ambulancia al departamento de emergencias del Tufts Medical Center, donde recibió tratamiento por una fractura de nariz y una conmoción cerebral.

La familia de Neufell dice que un grupo de jóvenes se acercaron a Neufell y a su pareja mientras caminaban cerca de la estación sur de la MBTA, le gritaron algo a Adam sobre su cabello largo e hicieron otros comentarios despectivos.

La familia de la víctima explica que los videos que han estado circulando en las redes sociales muestran al grupo de jóvenes derribando a Neufell.

Los videos también muestran al grupo golpeando y pateando al músico cuando está en el suelo. Mientras su novia, Celia Joseph, intentaba intervenir. El grupo de jóvenes regresa corriendo y abandona la escena.

La pareja había perdido el último tren que salía de la ciudad y estaban esperando a que llegaran los padres de Joseph para recogerlos.

Neufell es el baterista de una conocida banda local llamada Young Other y recientemente regresó de tocar en el festival Welcome to Rockville en el Daytona Speedway en Florida. La familia está preocupada y esperan que Adam se recupere y vuelva a tocar y hacer giras.

Con información de Planeta Boston