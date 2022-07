“Tu esposo es el peor presidente que hemos tenido”: así increpan en la calle a la esposa de Joe Biden

julio 24, 2022 - 3:11 pm

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, vivió esta semana un incómodo momento que quedó captado en imágenes y que se viralizó en las redes sociales. El pasado miércoles, cuando llegaba a una heladería en el estado de Connecticut junto su equipo de seguridad, fue increpada por varias personas que le gritaron que su esposo es el “peor presidente” del país y reclamaron por los altos precios de la gasolina.

“Tu esposo es el peor presidente que hemos tenido” y “nos debes para la gasolina”, se escucha en el clip. “Gracias, gracias por su apoyo”, responde la primera dama con una sonrisa tímida mientras ingresa al lugar.

"Your husband is the worst President we ever had, you OWE us gas money"

Jill Biden: THANK YOU pic.twitter.com/PV3VieDsJX

— PatrioticBabe 🇺🇸 (@PatrioticBabe_) July 21, 2022