El expresidente Donald Trump pronunciará un discurso el martes por la noche en su resort de Mar-a-Lago, según confirmó el domingo por la mañana un alto asesor de la campaña 2024.

El asesor de Trump, Jason Miller, confirmó a Newsmax el domingo que pronunciaría el discurso en su residencia de Florida luego de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo procesara tras la imputación del gran jurado la semana pasada.

“Trump va a dar un discurso el martes por la noche en Mar-a-Lago a las 8:15 p.m. Creo que el mundo entero estará observando cuán fuerte y cuán ferviente es, que debemos continuar con este movimiento de Make America Great Again, porque no se pueden tener políticas de Trump sin el presidente Trump”, dijo Miller al canal. Fuente: The Epoch Times en español

