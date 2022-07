Trump regresará a Washington por primera vez desde su partida de la Casa Blanca

julio 26, 2022 - 12:37 pm

– El expresidente estadounidense Donald Trump regresa a Washington este martes por primera vez desde su controvertida partida de la Casa Blanca en 2021, bajo la sombra del caos por el asalto al Capitolio.

El magnate, que coquetea cada vez más abiertamente con la idea de competir en las presidenciales de 2024, se presentará en un evento del America First Policy Institute, un panel de expertos administrado por sus aliados.

Su discurso tendrá lugar horas después del término de una serie de audiencias públicas del comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Sus miembros insisten en la responsabilidad de Trump en el ataque.

El republicano asegura, sin pruebas, que hubo un fraude en las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden. No obstante, el portavoz del America First Policy Institute, Marc Lotter, afirmó que Trump se enfocará el martes en el porvenir, no el pasado.

«Ofrecerá un discurso de estrategia política», dijo Lotter a la cadena CNN.

Mike Pence, quien fue vicepresidente de Trump, se dirigió por la mañana a los jóvenes conservadores en Washington, instándoles a mirar «al futuro».

«Es absolutamente esencial, en un momento en que tantas familias estadounidenses están sufriendo, que no cedamos a la tentación de mirar hacia atrás», dijo Pence, admitiendo que «no está de acuerdo en las prioridades» de Trump.

Sin insistir en ello, el ex número dos de la Casa Blanca, que también tiene ambiciones presidenciales, calificó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como un «día trágico».

Las audiencias del comité de investigación parlamentario, que revelaron el entramado del atentado y los intentos del expresidente de revertir el resultado de las elecciones para seguir en el poder, parecen haber perjudicado a Trump.

Biden, quien al comienzo de su presidencia trató de evitar nombrar a su predecesor, fustigó el lunes su inacción en el asalto al Capitolio.

Mientras Trump observaba lo que ocurría desde la «comodidad» de la Casa Blanca, «valientes policías vivían un infierno digno de la Edad Media (…) ante una multitud desbocada que creía las mentiras del presidente derrotado», denunció.

Críticas

Trump, de 76 años, conserva un lugar central en las filas republicanas con un núcleo de partidarios leales, lo que le situaría en la primera posición si decidiera buscar la presidencia.

Pero las críticas han golpeado su imagen, lo que permite a sus rivales, como el gobernador de Florida Ron DeSantis, ganar terreno.

Cerca de la mitad de los republicanos que votan en las primarias preferirían a otro candidato antes que Trump, según un reciente sondeo del diario The New York Times y el Siena College.

La semana pasada, The Wall Street Journal y el New York Post, pertenecientes a la influyente familia Murdoch, publicaron editoriales criticando el comportamiento de Trump el 6 de enero de 2021.

En un texto inhabitualmente crítico, el New York Post afirmó que el multimillonario había demostrado ser «indigno» de volver a la Casa Blanca.

