Traniela Campolieto se convirtió en la primera transgénero sudamericana en ser capitana de avión

Después de transitar gran parte de su vida como varón, un día, decidió que quería explorar su lado femenino y hacer la transición de su nueva identidad.

Traniela Carle Campolieto comanda vuelos de cabotaje e internacionales en Aerolíneas Argentinas. Es la primera mujer trans en la historia de la aviación del país y de Sudamérica en realizar este tipo de función.

“Soy la que siempre estuvo dentro mío” afirmó Traniela durante la entrevista con Tomás Dente en Entre Nos. “En mi caso no fue duro, siempre disfruté de ser hombre, tenía mis tiempos para ser hombre y ser mujer y un día dije que quería ser mujer” contó la pilota.

Traniela, además de ser pilota, es deportista y madre de tres hijas. Su salida del closet fue planificada y para nada traumática. “Primero le conté a mi esposa que me gustaba vestirme de mujer, lo entendió perfectamente, no le encantó, pero me entendió”.

Luego vino el momento de contarles su decisión a sus hijas y todas la aceptaron tan bien que, a la semana siguiente de habérselo dicho, “nos fuimos de compras las tres mujeres”.

