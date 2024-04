Terremoto de magnitud 4.7 en la costa Este sacude la ciudad de Nueva York

256747

Un terremoto de magnitud 4.7 sacudió en horas de la mañana de este viernes 5 de abril el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, según informó el Servicio Geológico.

La agencia de noticias The Associated Press reporta que los residentes de la zona notaron el temblor, aunque el Departamento de Bomberos no reporta por el momento daños.

El Servicio Geológico determinó que el epicentro se localizó cerca de Lebanon, Nueva Jersey.

🇺🇲 | AHORA: Cámara capta el sismo en Middlesex, Nueva Jersey. pic.twitter.com/Ck99Lgemg8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 5, 2024

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Un streamer logra capturar el momento en que se produjo el sismo en New Jersey mientras transmitía en vivo. pic.twitter.com/4epBGPWtsN — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 5, 2024

Noticia al Día/Telemundo