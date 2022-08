Separan a siameses unidos por el cráneo con ayuda de realidad virtual (+Video)

agosto 3, 2022 - 9:32 am

Los siameses brasileños, quienes estaban unidos por la cabeza, fueron separados por los doctores, quienes con ayuda de realidad virtual realizaron con éxito la cirugía más compleja en su tipo.

Los pequeños nacieron en el año 2018 en el estado de Roraima, al norte de Brasil, con la condición poco común llamada craneópagos.

Durante casi cuatro años los siameses pasaron día tras día en un hospital de Río de Janeiro. Mediante una cama a medida y luego de nueve operaciones, los hermanos pudieron verse por primera vez las caras.

Arthur and Bernardo’s operation is the most challenging separation surgery successfully undertaken to date, and your donations will contribute to the twin’s rehabilitation and enable other craniopagus conjoined twins to receive this life-changing surgery. #ConjoinedTwins pic.twitter.com/LeyN1dnBVG

— Gemini Untwined (@GUntwined) August 2, 2022