Senadores piden Cumbre de las Américas sin exclusiones

mayo 27, 2022 - 3:15 pm

Senadores demócratas, solicitaron a través de una misiva al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que incluya en la Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En la misiva, los senadores alertan a Biden sobre las probabilidades de una política de aislamiento, bien sea para las relaciones multilaterales de Estados Unidos, como en las bilaterales con aquellos países que mantienen buna relación.

«Creemos firmemente que excluir países podría poner en peligro futuras relaciones a través de toda la región (…) Si bien es posible que no apoyemos muchas de las acciones tomadas por los gobiernos (…) Creemos que una política de compromiso producirá resultados más fructíferos que el aislamiento” explica la carta.

De ese mismo modo resaltan que invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de este año, “no es una aprobación a la visión e ideología de esos países, si no es una invitación al compromiso a nivel regional que debería ser extendido a cada país en las Américas”.

Por otra parte, mencionan que “La Cumbre de las Américas es una oportunidad especial de encuentro como región y proveer una plataforma abierta de discusión».

Manifestaron que líderes de países como México, Bolivia, Guatemala, Honduras, entre otros, han advertido con no tener participación alguna en la cumbre, si no están todos los países invitados.

“Si nosotros estamos verdaderamente comprometidos enfrentar juntos a los complejos retos regionales, como hemisferio, la cumbre debe ser inclusiva de muchas maneras, incluso como negociadores de buena fe con países que no comparten nuestro punto de vista”, reseña la carta.

12 Dems led by @HouseForeign chair Greg Meeks call on Biden to invite Cuba, Nicaragua, Venezuela to @SummitAmericas.

“While we may not support many of the actions taken by the governments…we believe a policy of engagement will yield more fruitful results than isolation.” pic.twitter.com/eu3iKO2Q0a

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 27, 2022