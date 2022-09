Seguidores recuerdan a Diana, la «Reina de corazones» tras fallecimiento de Isabel II

septiembre 8, 2022 - 6:50 pm

1911304

Poco después que se anunció la muerte de la reina Isabel II, la princesa Diana comenzó a ser tendencia en Twitter.

El fallecimiento de la monarca más longeva del Reino Unido ha conmocionado al mundo entero, pero al mismo tiempo ha revivido el recuerdo de Diana, la primera esposa del ahora rey Carlos III y que fue catalogada sentimentalmente como la «Reina de corazones».

Muchos usuarios de Twitter se tomaron el tiempo para criticar la relación de la Reina con la princesa Diana, ahora que ambas mujeres han muerto.

Los fanáticos tuitearon sobre la Diana disfrutando de la noticia del fallecimiento de la reina Isabel: “Te hubiera encantado lo que acaba de suceder”

Varios fanáticos compartieron memes que implicaban que la princesa Diana estaría esperando en el más allá a la reina Isabel y que no sería una cálida bienvenida.

Otros recordaron la entrevista en la que Lady Di dijo que no se imaginaba siendo una reina común, pues ella no seguía un libro de reglas pero sí le hubiese gustado ser una reina en el corazón de las personas, pues ella pensaba con su corazón y no con la cabeza y eso le trajo muchos inconvenientes con la familia real.

Acá compartimos algunos de los tuits que recuerdan a la eterna «Reina de corazones»:

Esto fue lo que la princesa Diana (Lady Di) respondió cuando le preguntaron si creía que ella sería reina.#QueenElizabeth pic.twitter.com/iVIyqSlxzK — Full Gore (@full_gore_4) September 8, 2022

Pero saben que si me da gusto! Que aún muerta Lady Di siempre le va a hacer sombra a la familia real, se murió la reina Isabel y de quien más se habla es de Diana, Carlos va a tener la corona y es de Diana de quien se habla, ella siempre los va a Eclipsar pic.twitter.com/s28sQfRinP — Honey 🍯 (@NanncyGG) September 8, 2022

Diana era quién merecía sentarse en ese trono junto al nuevo monarca luego de que falleciera la reina Isabel II, no Camila. Por siempre nuestra eterna Lady Di, una persona que la realeza no valoró 💙🙌🏻 #QueenElizabeth pic.twitter.com/4ySzEGze7l — Con amor, Azael (@soyazaelb) September 8, 2022

La Princesa Diana esperando a la Reina Isabel II en la otra vida pic.twitter.com/NxsezDVVsz — Danitcita ✨ (@deardanitza) September 8, 2022

La Princesa Diana al reencontrarse con la Reina Isabel II#QueenElizabeth pic.twitter.com/hT9QopPncH — Quiroz 🤍 (@Quiroz18_) September 8, 2022

Imaginando primeiro encontro da Princesa Diana com a rainha Elizabeth no plano espiritual pic.twitter.com/eLNN1iTgp6 — The emancipation of Mimi (@DevilLauist) September 8, 2022

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Ahora Mismo