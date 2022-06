Secretario general de la ONU: «Guerra en Ucrania está causando una crisis global alimentaria, energética y financiera»

junio 3, 2022 - 6:33 pm

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la invasión rusa en Ucrania está causando una crisis a nivel global, tanto alimentaria, como energética y financiera.

“La guerra en Ucrania está inflamando una crisis global tridimensional (alimentaria, energética y financiera) que está golpeando a las personas, los países y las economías más vulnerables“, expuso Guterres en su cuenta en Twitter este viernes.

Asimismo, agrego también que «cuanto antes, termine esta guerra, mejor, por el bien de Ucrania, Rusia y el mundo».

The war in Ukraine is inflaming a three-dimensional global crisis – food, energy and finance – that is pummeling the most vulnerable people, countries and economies.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

— António Guterres (@antonioguterres) June 3, 2022