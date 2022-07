Se registra explosión en la represa Hoover, una de las grandes obras de ingeniería civil moderna de EEUU (Video)

julio 19, 2022 - 6:47 pm

1899107

-La policía de Boulder City, Nevada, informó que se dirigía a la represa Hoover después de los informes de una explosión el martes por la mañana. Los videos publicados en las redes sociales mostraron lo que parecía ser un incendio o una explosión en un edificio cerca de la base de la presa.

Una enorme columna de humo negro se arremolinaba sobre el edificio de hormigón de arco-gravedad ubicado en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, 48 km al sureste de Las Vegas.

BREAKING: Apparent Explosion seen at the Hoover Dam

pic.twitter.com/JiPN9BBGK7

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 19, 2022