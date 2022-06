Se hundió el Jumbo, el restaurante flotante de Hong Kong (+Video)

junio 21, 2022 - 1:59 pm

El tradicional restaurante flotante de Hong Kong, Jumbo, zozobró en el mar del Sur de China.

El hecho ocurre mientras lo trasladaban a un lugar el cual no fue revelado, imforma su empresa central, Aberdeen Restaurant Enterprises.

La tradicional casa de comidas fue remolcada fuera de la ciudad, pero las condiciones desfavorables provocó el accidente, por lo que el edificio flotante no pudo ser rescatado.

Jumbo Floating Seafood Restaurant may be moved out of #HongKong tomorrow, after its owner decided to stop its operations and not to renew its shipping license weeks ago. Its kitchen barge has already sank into the sea last week, symbolizing the death of #HongKong 's good old days. pic.twitter.com/cT3rIolHoD

El restaurante flotante era un atractivo turístico reconocible de la bahía de Hong Kong, aunque desde el año 2013 no adquiría beneficios económicos.

Jumbo permaneció durante 50 años y fue uno de los espacios más tradicionales de la metrópoli.

Según la información publicada este lunes por la empresa, ninguno de los miembros de la tripulación salió lesionado, y aseguran estar “muy triste por el incidente”.

Breaking: Jumbo sank during its transit (ostensibly to Singapore) in the South China Sea, near Paracel Islands.

“Despite the efforts of the towing company responsible for the trip to rescue the vessel, unfortunately it capsized on Sunday,” statement from the owner of Jumbo. pic.twitter.com/FGmkhyGmMY

— Jonny (@jonnnnyw) June 20, 2022