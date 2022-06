Se derrumbó el escenario del festival O Son do Camiño en España durante su montaje: Hay varios trabajadores heridos

junio 10, 2022 - 8:15 am

1889629

El escenario principal del festival O Son do Camiño en España se derrumbó mientras los operarios montaban la estructura, dejando varios trabajadores heridos, según confirmó el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Uno de ellos se encuentra grave y tres están leves, según el Consistorio, que precisa que han sido trasladados al Hospital de Santiago, reseñó LaSexta.

Según había avanzado el diario ‘El Progreso’, varios trabajadores quedaron atrapados tras el derrumbe, pero, según la televisión gallega, todos han sido rescatados ya.

De acuerdo con Europa Press, como consecuencia del accidente han sido movilizados los Bomberos de Santiago, Policía Nacional y ambulancias del 061. Fuentes de la Xunta de Galicia citadas por dicha agencia han detallado que sobre las 12:30 horas se derrumbó la estructura del escenario principal del ciclo de conciertos, que estaba en montaje, por «algún fallo» debido a causas que «se investigan».

La celebración del festival está prevista para el jueves, viernes y sábado de la semana que viene en el Monte do Gozo, en Santiago. El cartel de esta edición, que ha colgado ya el cartel de ‘sold out’ para sus tres jornadas, incluye a artistas como The Chemical Brothers, C. Tangana, Foals, Liam Gallagher, Anuel, Jason Derulo, Dani Martín o Nathy Peluso, entre otros.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

LaSexta