“Saldré de la lista de los más ricos”: Bill Gates anuncia que donará toda su fortuna a la fundación filantrópica que creó

Bill Gates pretende salir de la lista de las personas más ricas del mundo donando toda su fortuna a la fundación filantrópica que preside con su exmujer Melinda French Gates. Y, como medida inmediata, el fundador de Microsoft ha anunciado este miércoles una inyección extraordinaria de veinte mil millones de dólares (aproximadamente diecinueve mil millones de euros). A su vez, la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las más grandes del mundo, ha anunciado que, gracias a estos nuevos fondos, podrá incrementar su gasto anual en salud global, pobreza e igualdad en 50% hasta el año 2026. Su objetivo: afrontar las “crisis globales acumuladas” que sacuden al planeta.

“Al mirar hacia el futuro, mi plan es donar toda mi riqueza a la fundación, dejando aparte de lo que gaste en mí y en mi familia”, ha explicado Bill Gates en su blog. “Hago donaciones e inversiones en cuestiones de sanidad en Estados Unidos, incluyendo el alzhéimer, fuera de la fundación. A través de Breakthrough Energy (algo así como Energía rompedora o transformadora), seguiré invirtiendo y donando fondos para combatir el cambio climático. Espero que el trabajo en estas áreas produzca dinero que pueda ir asimismo a la fundación”, ha detallado. “Donar dinero no es para mí un sacrificio. Me siento privilegiado por poder implicarme en enfrentar estos retos, disfruto el trabajo y creo que tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad, de la forma en la que tengan el mayor impacto posible en la reducción del sufrimiento y en la mejora de vidas”.

Several huge global setbacks over the past few years have left many people discouraged and wondering whether the world is destined to get worse.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022