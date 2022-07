Robot le rompió el dedo a un niño en una partida de ajedrez en Rusia

julio 25, 2022 - 8:42 pm

-El hecho sucedió durante el Abierto de Moscú, que se llevó a cabo del 13 al 21 de julio, cuando un niño, de 7 años de edad y uno de los mejores de su edad jugando ajedrez en Rusia, recibió el impacto de un brazo robótico luego de mover una pieza.

Aparentemente, lo que pudo haber desencadenado la agresiva reacción de la máquina fue que el menor movió una ficha mientras el robot seguía jugando, sin dejar que este terminara su turno.

En cuanto a la salud del menor, Sergey Lazarev, presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú, le dijo a TASS que «el niño jugó al día siguiente, terminó el torneo enyesado y los voluntarios ayudaron a registrar los movimientos».

«El robot rompió el dedo del niño. Esto, por supuesto, es malo. El robot fue alquilado por nosotros, se ha exhibido en muchos lugares, durante mucho tiempo, con especialistas. Aparentemente, los operadores lo pasaron por alto. El niño hizo un movimiento y después de eso tenemos que dar tiempo para que el robot responda, pero el niño se apresuró y el robot lo agarró. No tenemos nada que ver con el robot», explicó Lazarev.

Sin embargo, medios locales afirman que los padres del menor se comunicarán con un fiscal para denunciar el caso, teniendo en cuenta que el niño es considerado como una de las grandes promesas del ajedrez en el mundo.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022