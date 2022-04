Reportan tiroteo en Washington: al menos tres personas resultaron heridas (+Video)

abril 22, 2022 - 5:06 pm

Tres personas, dos hombres y una niña, resultaron heridas de bala la tarde de este viernes en el vecindario capitalino de Van Ness, confirmó la Policía de Washington., D.C.

Las autoridades estaban tras la pista del sospechoso y describieron la situación como una «escena activa». Pidieron evitar el área y a los residentes del sector refugiarse en el lugar donde están.

Información sobre la condición o edad exacta de las víctimas no estuvo disponible de inmediato.

La balacera se registró poco antes de las 4 p.m. en la cuadra 4100 de Connecticut Avenue NW. La escena está ubicada cerca de la escuela preparatoria Edmund Burke, la Universidad del Distrito de Columbia y la facultad de derecho de la Universidad de Howard. Testigos reportaron haber oído varios disparos, similares a los producidos por armas semiautomáticas.

Active shooter reported near Edmund Burke College in Washington DC.

Police are responding to reports of shots being fired towards the school building. The gunman is believed to be in a nearby building. pic.twitter.com/P3n1m69mJH

— Real Mac Report (@RealMacReport) April 22, 2022