Largas colas se observan en los supermercados de Filadelfia en Estados Unidos, luego que autoridades recomendaron beber agua embotellada tras un vertido de 30 mil litros de látex en el río Delaware.

Autoridades piden beber agua embotellada en EEUU luego del derrame químico en el río que podría haber contaminado el agua el pasado viernes 24 de marzo en Bristol, ahora autoridades de Filadelfia alertan a sus ciudadanos sobre este derrame.

Este domingo 26 de marzo, autoridades de la ciudad de Filadelfia emitieron una alerta sobre posibles aguas contaminadas. Han pedido que habitantes se limiten a ingerir agua embotellada en lugar de consumir directamente del grifo.

De acuerdo con información obtenida por NBC Philadelphia, representantes de la oficina de emergencias y del departamento de agua de Filadelfia, tuvieron una reunión durante la mañana del domingo 26 de marzo. En ésta buscaron detallar cuál fue el alcance del derrame químico de Bristol y cuál sería la respuesta de la ciudad.

De acuerdo con las declaraciones del comisionado del departamento de agua en Filadelfia, Randy Heyman, ninguna contaminación ha llegado al sistema de agua. De igual manera el vicealcalde de la oficina de transporte, infraestructura y sustentabilidad, Michael Carroll, indicó que aún no son encontrados contaminantes en las aguas de Filadelfia.

No descartan químicos contaminantes

Sin embargo, las mismas autoridades no descartan la llegada de los contaminantes tras derrame químico en las aguas del río Delaware. Ya que el mismo Michael Carroll señaló que aunque no han sido encontrados contaminantes en las aguas, eso podría cambiar en el transcurso del día.

“No se han encontrado contaminantes en nuestro sistema de agua en este momento. Y esperamos que no haya riesgo de que estén presentes en ningún lugar de nuestro sistema antes de las 2 pm”, dijo Carroll. Agregó que no cuentan con certeza de que realmente no haya una mínima cantidad de químicos en el agua del grifo durante la tarde del domingo.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Filas en los supermercados después de que las autoridades de Filadelfia aconsejaran a los residentes que bebieran agua embotellada después de un derrame químico en el río Delaware. pic.twitter.com/nA6DTWvtu2 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 26, 2023

