Pulitzer honran a los periodistas internacionales muertos en la guerra de Israel y Hamas

Los premios Pulitzer se anunciaron el lunes, tradicionalmente el día más esperado del año para quienes esperan ganar el honor más prestigioso del periodismo impreso. La Junta de los prestigiosos premios Pulitzer otorgó este lunes en su 108 edición una mención especial a “la valiente labor” de los periodistas palestinos que cubren la guerra en Gaza desde el pasado 7 de octubre, así como hacia sus compañeros fallecidos mientras informaban de dicho conflicto.

Además de honrar a los ganadores y finalistas en 15 categorías de periodismo, la Junta también reconoce el trabajo distinguido en áreas que incluyen libros, música y teatro. Los premios, que honrarán el trabajo de 2023, se anunciaron mediante transmisión en vivo a las 3 p. m., hora del Este.

The Associated Press ganó un premio Pulitzer en fotografía por su cobertura de la crisis migratoria global centrada en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que The New York Times y el Washington Post ganaron cada uno tres premios Pulitzer por su trabajo en 2023.

El Times y el servicio de noticias Reuters ganaron cada uno el Pulitzer por su cobertura del ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel y sus consecuencias.

El prestigioso premio Pulitzer en servicio público lo obtuvo ProPublica por un informe que “traspasó el grueso muro de secreto” alrededor de la Corte Suprema de Estados Unidos al mostrar cómo los multimillonarios hacían obsequios y viajes a los jueces.

Honraron a los mejores en periodismo de 2023 en 15 categorías, así como ocho categorías de arte centradas en libros, música y teatro. El ganador del servicio público recibe una medalla de oro. Todos los demás ganadores reciben USD 15 mil.

Los premios son administrados por la Universidad de Columbia en Nueva York, que ha sido noticia por las manifestaciones estudiantiles contra la guerra en Gaza. La junta del Pulitzer se reunió fuera de Columbia el fin de semana pasado para deliberar sobre sus ganadores.

AP