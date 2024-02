Presidente de Chile recordó a Piñera “como un demócrata desde la primera hora”

226255

El presidente de Chile Gabriel Boric se dirigió a la nación luego de confirmar el deceso del ex presidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo ocurrido en la comuna de Futrono, en la región de Los Ríos, al sur del país. Declaró tres días de duelo.

Durante su alocución, el primer mandatario dijo: “Me he comunicado en estos últimos minutos con los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del ex presidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales”.

Recordó las palabras de Piñera al asumir por segunda ocasión la presidencia de ese país. “Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo”. Boric lamentó la muerte de el ex jefe de Estado y envío: “Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos”.

El presidente de Chile definió a Piñera como un “demócrata desde la primera hora” que “contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria”. “Buscó genuinamente lo que él creía que era mejor para el país”.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toha, aseguró durante una comparecencia ante los medios de comunicación que Piñera “Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”.

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia, cercanos y a quienes fueron parte de los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique. En especial, hago llegar un abrazo cariñoso y fraterno a su esposa, Cecilia Morel, a sus hijos, Magdalena, Cecilia,… pic.twitter.com/kFWXtqwjYT — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 6, 2024

