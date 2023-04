82030

-La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este viernes que su Gobierno es víctima de «una conspiración que se está formando» por parte de sectores que en 2009 dieron un golpe de Estado al expresidente y su esposo, Manuel Zelaya, y que buscan desestabilizar su Administración.

«Hay una conspiración que se está formando y eso tiene que quedar claro en el pueblo hondureño, solo miremos quiénes son las figuras que están saliendo, las mismas que contribuyeron para un golpe de Estado en 2009», subrayó Castro en un comunicado divulgado por el Ejecutivo.

Agregó que «esas mismas figuras, hoy están pretendiendo desestabilizar a un Gobierno electo por el pueblo» en las elecciones de noviembre de 2021.

El expresidente Manuel Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009, a siete meses de concluir su mandato de cuatro años cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores.

«Si este fuera un Estado de derecho tenga la plena seguridad que aquellos que intentan o que simulan decir algunas frases o pretender de generar la desestabilización, deberían de estar llamados por la Justicia por traición a la patria», señaló la presidenta Castro.

Lamentó además que quienes en el pasado «saquearon el país y lo endeudaron, hoy se visten de demócratas y de personas con transparencia pretendiendo evadir su responsabilidad histórica».

“La injusticia, la profunda desigualdad y la dependencia que estamos sometidos nos obliga a revertirla (…) hago un llamado a las fuerzas conservadoras de este país que rectifiquen, ya que durante un año y tres meses de mi gobierno se han puesto a todos los medios, a los cambios y a las transformaciones estructurales que he propuesto y que estoy ejecutando”, enfatizó la mandataria.

«No es posible que continúen de forma insidiosa sosteniendo un Estado fallido con leyes que encubren la corrupción», enfatizó Castro, quien hizo hincapié en la necesidad de dar paso a reformas estructurales que requiere Honduras para «salir de la mora social que hoy sufren las grandes mayorías».

Señaló también que «desde ya anunciamos que no someteremos nuestra soberanía Patria a los códigos de comercio o de negocio, la integridad de nuestro territorio no está en venta y no es mercancía».

