Por este motivo, un policía usaba el celular en Masacre de Uvalde: se comunicaba con su esposa, la maestra asesinada (+Video)

Un policía ha sido criticado a través de las redes sociales por un video publicado recientemente que grabó una cámara de seguridad en la masacre de Uvalde, Texas.

En el audiovisual se le ve al policía usando su celular mientras ocurre el Tiroteo en la escuela Robb Elementary School.

Las imágenes detallan cuando el policía acude al rescate, y, en un momento dado, saca un teléfono en plena labor.

Esto sucede antes de que los otros agentes corran luego de escuchar los disparos.

En las redes sociales, los internautas señalan al agente por la “inacción” de las fuerzas del orden durante el ataque ocurrido el pasado 24 de mayo.

Jose Mooddy, representante estatal de Texas, hizo un tuit en defensa de Ruiz luego de los señalamientos por parte de los usuarios en redes sociales.

Mooddy, revela en la publicación en Twitter que el policía se contactó con su esposa, la maestra Eva Mireles, quien murió junto a 19 niños tras recibir un disparo.

Motivo por el cual Rubén Ruiz utilizaba el teléfono durante la masacre.

“No había planeado hablar públicamente hasta que se diera a conocer el informe, pero no podía no decir nada al ver a este hombre, que lo ha perdido todo, difamado como si fuera indiferente o activamente malicioso. El contexto importa”, señala Moody.

