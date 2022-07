Policía persiguió a caballo a presunto ladrón por una calle de Nueva York (+Video)

julio 22, 2022 - 1:31 pm

1899947

El Departamento de Policía de Nueva York subió el video en el que se ve cuando persiguen a caballo a un presunto ladrón por las calles de la Gran Manzana.

Uno de los agentes de la policía y quien tenía una cámara corporal persiguió a caballo evitando chocar con los autos al presunto ladrón en Times Square el pasado sábado por la noche.

All of your NYPD officers are involved in crime reduction, even the four-legged ones.

Saturday evening, a male robbed a sunglass vendor in Times Square, but a @NYPDSpecialops Mounted officer was hot on his trail. With assistance from nearby officers an arrest was quickly made. pic.twitter.com/5ANbLKdYSI

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 19, 2022