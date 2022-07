Piloto aterrizó de emergencia tras falla en el motor en una autopista de Carolina del Norte (+Video)

julio 12, 2022 - 9:31 am

En un video quedó registrado el momento en el que un piloto aterrizó de emergencia tras fallarle el motor a la avioneta.

El suceso ocurrió el pasado 8 de julio en Carolina del Norte. El piloto, Vicent Fraser, realizó un aterrizaje de emergencia debido a que el aeroplano perdió uno de sus motores.

La autopista se encontraba con varios vehículos circulando al momento del incidente.

#USA #Pilot #Aircraft

In North Carolina, an aspiring pilot landed a plane with a failed engine on a busy highway. pic.twitter.com/nX7IypWN2F

— David Kime (@CyberRealms1) July 9, 2022