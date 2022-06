Petro quiere acabar con la «sentencia social» a las mujeres que abortan

junio 2, 2022 - 10:53 pm

El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, de la coalición izquierdista Pacto Histórico, aseguró este jueves que quiere acabar con la «sentencia social» a las mujeres que abortan durante un debate feminista en el que no participó su contrincante, el populista Rodolfo Hernández.

Petro, que llevaba en el cuello un pañuelo verde en apoyo a la despenalización del aborto, señaló que «debe haber una pedagogía que enseña a la sociedad que cuando una mujer toma esa decisión libre no es criminal, que es la orden de la sentencia, que el aborto es una decisión libre de la mujer».

La Corte Constitucional aprobó en febrero la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal.

La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que llevaba meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos de los encargados de tomar la decisión.

Hasta la fecha, el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado.

«El sistema educativo colombiano desde el inicio tiene que enseñar a hombres y mujeres no solo sobre los derechos reproductivos, no solamente sobre la igualdad que debe existir entre la mujer y el hombre, la no discriminación de la mujer, sino también este tema que se abre ahora un espacio pedagógico», recalcó durante el debate organizado por más de 36 organizaciones y medios independientes.

Violencia de Género

Al ser preguntado sobre cómo enfrentaría la violencia de género durante un eventual Gobierno suyo, Petro dijo que «el código penal a través de la historia ha sido redactado en general por hombres» y que «los delitos, los castigos, la gradualidad de los castigos, los procedimientos expeditos para lograr justicia, están determinados por esa concepción del hombre rico que hace el código penal».

Por ello, considera que «los procedimientos expeditos deben regularse de acuerdo a las violencias contra la población más discriminada de Colombia».

Por otra parte, el candidato presidencial, que fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, valoró a los feminismos «como una vanguardia» que va «un poquito más adelante de la sociedad», pero «que no se puede ir tan adelante que la sociedad ya no la mire, sino que tiene que ir un poquito más adelante de la sociedad para ir arrastrándola».

«El feminismo va arrastrando a la sociedad a una serie de objetivos y hay un peligro: que se vaya mucho y la sociedad se quede», señaló.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se celebrará el próximo 19 de junio y en ella se elegirá al sucesor del presidente Iván Duque.

