Periodistas ucranianos son galardonados con un Premio Pulitzer especial

mayo 9, 2022 - 5:07 pm

El jurado que otorga los premios Pulitzer galardonó este lunes a los periodistas ucranianos por su cobertura de la invasión de su país por Rusia con un premio especial.

Marjorie Miller, del jurado de los premios más prestigiosos de la prensa estadounidense, elogió el «valor, el aguante y el compromiso de los periodistas con la verdad durante la despiadada invasión de su país por Vladimir Putin y su guerra de propaganda en Rusia».

«Pese a los bombardeos, los secuestros, la ocupación e incluso los caídos en sus filas (los periodistas ucranianos) han perseverado para ofrecer una imagen precisa de una realidad terrible, haciendo honor a Ucrania y a los periodistas en todo el mundo», dijo Miller durante la ceremonia de entrega de estos prestigiosos premios en Nueva York.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una ONG internacional con sede en Nueva York, siete periodistas -tres de ellos ucranianos- han perdido la vida en Ucrania cubriendo la guerra contra Rusia desde el 24 de febrero y la asociación investiga la muerte de otros cinco informadores ucranianos para confirmar si su muerte tuvo lugar durante el ejercicio de su profesión.

