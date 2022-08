Para frenar el Covid: EE.UU prohibirá ingreso de algunos vuelos desde China

agosto 28, 2022 - 10:13 am

-El Departamento de Transporte estadounidense suspenderá 26 vuelos de aerolíneas chinas el próximo mes como respuesta a una disputa sobre las estrictas políticas de Pekín para frenar la propagación de contagios de Covid-19.

La medida se produce tras la decisión del gobierno chino de limitar los vuelos de entrada de compañías aéreas estadounidenses como United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines. Las acciones de China son «adversas al interés público» y justifican «una acción correctiva adicional y proporcionada por parte del Departamento», dijo el regulador estadounidense en una orden realizada el pasado jueves.

Críticas de Estados Unidos a China

Estados Unidos criticó la práctica del país asiático de suspender los vuelos de las compañías aéreas si alguno de los pasajeros daba positivo por coronavirus.

La disputa es un choque entre las políticas de tolerancia cero, de Pekín, destinadas a limitar la propagación de la enfermedad y la insistencia del gobierno estadounidense al afirmar que los chinos están violando los tratados internacionales sobre el acceso a los vuelos.

La prohibición temporal de los vuelos está dirigida a los servicios de varias compañías aéreas chinas, entre ellas Air China, China Eastern Airlines Ltd., China Southern Airlines Ltd. y Xiamen Airlines Ltd.

